В Перми появится магазин федеральной сети супермаркетов

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В Пермь заходит федеральная сеть продуктовых супермаркетов «ВкусВилл». Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт ритейлера.

«Да, ВкусВилл в Перми быть! Этим летом планируем открыть свои двери на ул.Ленина, 74», — ответили в соцсети подписчице из Перми. Приблизительная дата открытия магазина — 29 июля.

«ВкусВилл» — это отечественная сеть супермаркетов. Также компания имеет свой интернет-магазин и развивает собственную марку продуктов с уклоном на здоровое питание.

На данный момент магазины сети распространены преимущественно в европейской части России.