«Звезда-2005» прервала затяжную серию без побед

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» наконец-то победил в рамках женской футбольной Суперлиги. Минувшим днем наши футболистки одолели ЖФК «Рязань-ВДВ» - 1:0.

Единственным голом во встрече отметилась белорусская полузащитника «звездочек» Валерия Белая.

Напомним, в рамках Суперлиги «Звезда-2005» не выигрывала почти два месяца – с 8 мая. Тогда в родных стенах пермячки обыграли «Краснодар» (2:1).

Сейчас подопечные Елены Сусловой занимают 5-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги. В активе команды 20 очков после 14 проведенных встреч.