В середине июля 400 дошколят Паркового пойдут в новый садик

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Уже в середине июля более 400 дошкольников микрорайона Парковый пойдут в новый детский садик, который откроется по адресу: улица Желябова, 16б. Готовность объекта проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящее время ведется процедура лицензирования детского сада. Ему будет присвоено название «Уральские самоцветы», которое отражает краеведческое направление дошкольной организации. Открытие объекта, построенного в рамках нацпроекта «Демография», запланировано на середину месяца.

Отметим, с начала 2021 года в регионе введено в эксплуатацию уже 6 дошкольных учреждений. Помимо детсада на ул. Желябова в краевой столице это детские сады на ул. Байкальской, 26а, ул. Евгения Пермяка, 8а и ул. Плеханова, 63 в Перми, а также в д. Кондратово Пермского муниципального района и с. Юрла.