В Прикамье на неделе вернется 30-градусная жара

Жара придет в край к концу рабочей недели. Фото: Василий Вахрин

В Пермский край на начавшейся рабочей неделе вновь вернется жаркая погода.

По информации портала Meteo59.ru, в понедельник и вторник еще будет достаточно прохладно. 5 июля будет ясным днем. Дневная температура воздуха составит от +18 до +23°, однако ночью похолодает до +7...+12°.

Во вторник будет теплее: в течение дня воздух прогреется до +20...+25° градусов, а осадков не ожидается.

В среду ночью температура опустится до +9...+14°, днем потеплеет до +23...+28°. А вот в четверг температура воздуха может приблизиться к 31°. В пятницу жаркая погода сохранится.

Отметим, что в выходные в регион может вернуться похолодание. Но метеорологи пока не могут оценить его интенсивность и продолжительность.