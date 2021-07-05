«Амкар-Пермь» подписал контракт с опытным защитником

Фото: ФК "Тосно"

ФК «Амкар-Пермь» представил очередного игрока. На этот раз им стал опытный 32-летний защитник Илья Гультяев, сообщает клубная пресс-служба.

Центральный защитник является воспитанником московского «Спартака», сыграл более 5 000 минут в Премьер-Лиге, выступая за томскую «Томь». Также защищал цвета «Уфы», «Нефтехимика», «Енисея», «Тосно», «Тамбова». Выступал и за границей: в составе армянского «Бананца» и белорусского «Гомеля».

Последним клубом Ильи Гультяева был клуб ПФЛ «Новосибирск». Всего в карьере Ильи значатся 183 официальных матча за разные клубы и 10 забитых мячей.