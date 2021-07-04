Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 территориях Пермского края

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Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 территориях региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

За минувшие сути коронавирусная инфекция обнаружена у 302 жителей Прикамья, проживающих в 27 территориях. Больше всего заболевших в Перми - 174 человека, на втором месте Пермский район - 23 жителя, на третьем - Соликамск, где коронавирус диагностировали у 22 человек.

В Чайковском обнаружено 12 случаев болезни, в Лысьвенском и Красновишерском городских округах по 8, в Кунгурском муниципальном районе – 7. В Березниках и Чусовском городском округе диагностировано по 5 случаев COVID-19, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах по 4. В пяти территориях выявлено по 3 заболевших – в Кунгуре, Октябрьском, Добрянском и Суксунском городских округах, а также в Куединском муниципальном округе.

По 2 пациента проходят лечение в Чердынском и Верещагинском городских округах и в Уинском и Карагайском муниципальных округах. Еще в семи территориях подтверждено по одному случаю коронавируса – Это Губаха, Осинский и Нытвенский городские округа и Юсьвинский, Бардымский, Косинский и Кочевский муниципальные округа.

Всего с начала диагностики и на 4 июля в Пермском крае подтверждено 62 429 случаев коронавирусной инфекции.