На Чкаловской дамбе в Перми таксист сбил человека

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте
В воскресенье, 4 июля, на Чкаловской дамбе в Перми водитель такси сбил человека. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно машину эвакуатора и легковой автомобиль, которые стоят на дороге на Чкаловской дамбе в направлении улицы Стахановской.
В какой-то момент в кадре появляется водитель такси, едущий в сторону Стахановской. По неизвестной причине, таксист решил объехать стоящие машины не с левой стороны, где было довольно просторно, а с правой - рядом с тротуаром, где стояли люди и сбил человека. От удара пострадавшего откинуло на несколько метров.
Информации о состоянии сбитого человека на данный момент нет. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что данное ДТП не зарегистрировано.
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