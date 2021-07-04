В Перми во время прогулки с мамой пропал 49-летний мужчина

Пропавший мужичина. Фото: поисковой отряд "Регион59"

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 49-летнего Ильдара Шагабутдинова. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, 1 июля Ильдар гулял со своей матерью на улице Весенней, в какой-то момент женщина потеряла его из виду и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы

Рост 165 сантиметров, среднего телосложения, серые глаза. Был одет в пижамные штаны темно-синего цвета, темно-серую футболку, черную бейсболку, темно-синие сланцы.

Сообщается, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Всех, кому известно местонахождение Ильдара, просят сообщать по телефонам: 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-958-244-12-84.