С начала сезона клещи покусали более 14 тысяч жителей Пермского края

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают характерный подъем клещевой активности в Пермском крае. С начала сезона в медорганизации региона обратилось 14549 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 2655 детей.

- На клещевой вирусный энцефалит исследовано 12218 клещей, инфекция выявлена в 216 случаях; на иксодовый клещевой боррелиоз – 9922 из них инфицировано 3988 клещей; на моноцитарный эрлихиоз человека – 9239 из них заражено 319 клещей; на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 9239, инфекция выявлена в 239 случаях, - сообщили в Роспотребнадзоре.