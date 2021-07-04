За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели более 300 человек

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По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 302 человека. Из них 118 мужчин и 184 женщины, также среди инфицированных 32 ребенка.

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен. 58 человек проходит лечение в больницах, 244 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала эпидемии и на 4 июля достигло 62 429.