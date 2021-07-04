Фото: chp_59/Instagram

В ДТП в Пермском крае погиб водитель ВАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В субботу, 3 июля, в 7:30 на 121 километре автодороги Нытва- Кудымкар 36-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением и врезался в столб освещения. От полученных в результате столкновения травм водитель легковушки скончался. Правоохранители проводят проверку.

Фото: chp_59/Instagram

Знакомые погибшего водителя выражают соболезнования его родным и близким в социальных сетях и говорят, что он был улыбчивым и доброжелательным человеком:

«Он был хорошим человеком, дети теперь сиротками остались». «Спи спокойно, Димка». «Ужас, ребята, берегите себя».

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