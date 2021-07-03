В МЧС предупредили о сильных грозах, ливнях, граде и шквалах в Прикамье в воскресенье

В начале июля ночные грозы то и дело озаряют прикамское небо. Фото: Андрей МАТЛИН

Синоптики уже предупреждали об изменении погоды в эти выходные. В субботу, 3 июля, в МЧС со ссылкой на метеорологические прогнозы распространили предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Пермском крае в воскресенье, 4 июля. В частности, нас предупрежают о вероятности на территории края сильных и очень сильных ливней с грозами и градом, при которых порывы ветра могут достигать опасной скорости.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов, в воскресенье днем – от 18 до 23 градусов. При этом и днем, и ночью местами пройдут очень сильные дожди с крупным градом, порывы ветра во время грозы могут достигать 25 метров в секунду.

В понедельник нас ждет похолодание, но затем начнется медленное потепление.

- Самым холодным днем первой декады июля станет 5 число, когда столбик термометра окажется на отметке ночью 10…15 градусов, а днем 15…20 градусов. Похолодание будет сопровождаться умеренным северным ветром, что добавит дискомфорта в ощущения. Но оно будет недолгим: по предварительному прогнозу, уже 6 июля выглянет солнце, воздушная масса медленно будем прогреваться изо дня в день, и к концу рабочей недели 9 июля столбик термометра в дневные часы превысит отметку в 25 градусов.