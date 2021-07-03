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Жители Пермского края ехали на машине в Березники. На обочине дороги они увидели красивую чайку, которая сидела и никуда не улетала. Когда они вышли из машины, чайка жалобно закричала, как будто просила ей помочь.

Люди подобрали раненую птицу и отвезли ее в Пермь – в Центр реабилитации диких животных и птиц.

Выяснилось, что у нее было сломано крыло – возможно, ее сбила фура. Перелом настолько серьезный, что она теперь никогда не сможет летать. А значит, одна надежда у нее – на людей.

- Мы приютили чайку у себя в приюте, - рассказала пермская зоозащитница Марина Перезолова. – Наши волонтеры почему-то назвали чайку Леной. Теперь ей нужен любящий хозяин. У нее теперь вся надежда на людей.

Как объяснила Марина, чайка Лена неприхотлива в еде – с удовольствием поедает рыбу, насекомых.

- Вот только хлебом ее лучше не кормить, - объясняет зоозащитница. – У чаек от хлеба могут быть самые разные проблемы со здоровьем.