В Пермском крае за минувшие сутки зафиксировали 290 положительных тестов на COVID-19

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- В Пермском крае выявлили 290 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходит лечение в больницах, 251 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - ссобщили в краевом опрештабе по пандемии коронавируса. - Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 62 127. В числе 290 новых инфицированных 126 пациентов мужского пола, 164 – женского, среди заболевших 41 ребенок. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 47 человек, от 30 до 49 лет – 98 человек, 67 в возрасте 50-64 и 37 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.