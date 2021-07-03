В Роспотребнадзоре сообщили о количестве заболевших коронавирусом в Прикамье за минувшие сутки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прикамском подразделении Роспотребнадзора опубликовали свежие данные по заболеваемости коронавирусом в нашем регионе.

- За последние сутки выявлено 290 подтвержденных случаев заболевания COVID-2019, а за все время с начала пандемии – 62127, - сообщили в санитарном ведомстве. - За прошедшую неделю проводилось в среднем 5,8 тысяч исследований на коронавирус в день. Показатель заболеваемости составил 2390,2 на 100 тыс. населения, регион занимает 70 ранговое место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края.