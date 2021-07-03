Опять нет воды! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об отключениях водоснабжения в домах в воскресенье и на следующей неделе в связи с ремонтом водоводов. Смотрим, не попала ли ваша многоэтажка в график отключения воды.

Завтра в воскресенье, 4 июля, с 9.00 до 16.00 отключат воду в домах по таким адресам:

- Азотная, 1;

- Бушмакина, 11, 13;

- Генерала Доватора, 42;

- Колвинская, 10, 23;

- Можайская, 3, 6;

- Суперфосфатная, 6, 8.

В понедельник, 5 июля, с 9.00 до 22.00 прекратится водоснабжение в домах на следующих улицах:

- Братская, 90, 96, 98, 98А, 102, 171, 171А, 173, 175, 177;

- Зеленогорская, 59;

- Зеленогорская 2-Я, 31;

- Казахская, 56, 70, 71, 72, 102, 104, 106;

- Кемеровская, 49;

- Сахалинская, 3;

- Южноуральская, 75.

Во вторник, 6 июля, с 9.30 до 13.30 воду отключат в домах на улице Боровой, 26, 28, 30, 30А, 32.