В Пермском крае подросток бейсбольной битой искалечил своего приятеля

Бейсбольную биту у подростка изъяли. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Прикамье подросток жестоко избил бейсбольной битой своего более старшего знакомого. Он несколько раз ударил его ей по голове.

- В ночь на 17 января этого года в деревне Нижняя Солянка Кишертского района между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 16-летним подростком и 20-летним местным жителем возникла ссора, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе конфликта несовершеннолетний, используя бейсбольную биту, нанес удары по голове потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Приговором суда несовершеннолетнему виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, отбывать срок он должен в воспитательной колонии. У него еще есть шанс обжаловать приговор.