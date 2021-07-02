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Происшествия2 июля 2021 19:22

Откачали и увезли в токсикологию: в Перми на пожаре спасли женщину

ЧП произошло в Индустриальном районе
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: архив "КП"

Вечером в пятницу, 2 июля, в квартире на восьмом этаже по улице Чердынской, 25 произошел пожар. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, пожарные спасли из огня женщину. Она надышалась угарным дымом и была в полуобморочном состоянии. Ее удалось откачать. Пострадавшую увезли в токсикологическое отделение МСЧ №9.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что до приезда пожарных шесть человек эвакуировались самостоятельно.

- На пожар реагировали 5 единиц техники и 13 человек личного состава. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, причины, по которым вспыхнул огонь, устанавливаются, - сообщили в МЧС.