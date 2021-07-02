За месяц в Пермском крае утонули более 20 человек

Фото: mtb.permkrai.ru
В июне на водоемах Пермского края утонули более 20 человек, 7 из них - дети и подростки. Об этом сообщает краевое министертсво территориальной безопасности.
С наступлением лета несчастные случаи на воде регистрируются почти ежедневно. Гибнут взрослые и дети.За июнь на поиски тел утонувших людей краевые спасатели выезжали семь раз.
Сегодня водолазы вернулись из Гремячинского района, где проводили поисковые работы по сообщению о несчастном случае на карьере. В результате спасатели обнаружили без признаков жизни 15-летнего мальчика. Происшествием занимаются правоохранительные органы. Причину гибели ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в минтербезе.
Также в ведомтсве назвали основные причины гибели на воде детей и взрослых:
Дети:
– оставление без присмотра у водоема;
- купание в необорудованных местах;
- неумение плавать. Всегда надевайте детям надувные нарукавники, даже если ребенок умеет плавать.
Взрослые:
- купание в необорудованных местах;
- купание в состоянии опьянения;
- проблемы со здоровьем.