За месяц в Пермском крае утонули более 20 человек

Фото: mtb.permkrai.ru

В июне на водоемах Пермского края утонули более 20 человек, 7 из них - дети и подростки. Об этом сообщает краевое министертсво территориальной безопасности.

С наступлением лета несчастные случаи на воде регистрируются почти ежедневно. Гибнут взрослые и дети.За июнь на поиски тел утонувших людей краевые спасатели выезжали семь раз.

Сегодня водолазы вернулись из Гремячинского района, где проводили поисковые работы по сообщению о несчастном случае на карьере. В результате спасатели обнаружили без признаков жизни 15-летнего мальчика. Происшествием занимаются правоохранительные органы. Причину гибели ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в минтербезе.

Также в ведомтсве назвали основные причины гибели на воде детей и взрослых:

Дети:

– оставление без присмотра у водоема;

- купание в необорудованных местах;

- неумение плавать. Всегда надевайте детям надувные нарукавники, даже если ребенок умеет плавать.

Взрослые:

- купание в необорудованных местах;

- купание в состоянии опьянения;

- проблемы со здоровьем.