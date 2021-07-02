МЧС вновь предупреждает о непогоде в регионе

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Краевое МЧС в очередной раз предупреждает о неблагоприятнрой погоде в Прикамье.

По данным ЦГМС, на территории Пермского края в субботу, 3 июля, местами ожидаются очень сильный дождь, ливень с крупным градом и грозой, а также шквалистое усиление ветра от 15 до 27 метров в секунду. А температура воздуха не будет такой жаркой, как раньше и дойдет всего до +24...+27 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям региона по возможности оставаться дома при наступлении непогоды, избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами, ветхими домами и не парковать под ними автомобили.