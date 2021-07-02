В Прикамье поступит партия из 60 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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В Прикамье в ближайшие 10 дней поступит еще 60 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сегодня в ходе брифинга рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Помимо этого, ожидается поставка 2,5 тыс. комплектов вакцины «КовиВак». Такая вакцина уже полностью закончилась в регионе.

А вот поступления вакцины «ЭпиВакКорона» пока не ожидается. Тем не менее, регион продолжает наращивать поставки вакцин.

Отметим, что в четверг, 1 июля в Перми был поставлен рекорд по числу вакцинировавшихся от коронавируса. В этот день, по словам Анастасии Крутень, вакцину поставили 10 тыс. человек.