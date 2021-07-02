В Перми очевидцы нашли тело мужчины, который хотел переплыть Каму

Погибшему мужчине было 40 лет. Фото: Анна Маркова

В Перми нашли тело мужчины, который в районе плотины Камской ГЭС пытался переплыть Каму. Трагедия случилась 30 июня, «КП» уже писала об этом случае.

40-летний мужчина отдыхал с супругой и друзьями на реке, а потом пошел переплывать Каму. Примерно на середине водоема он пропал из виду. Очевидцы забили тревогу и вызвали спасатели, но в тот день его поиски ни к чему не привели.

1 июля тело мужчины увидели примерно в 600-700 метрах от городского пляжа выше по течению. По информации источника, погибший – мужчина, который пытался переплыть реку.