«Уралкалий» стал спонсором престижной «Строгановской регаты-2021»

Фото: «Уралкалий»

В соревнованиях будут участвовать спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет на яхтах классов «Оптимист», «Луч-Радиал» и «Кадет». К участию в гонках заявились спортсмены из Перми, Березников, Челябинска, Миасса, Омска и Воткинска. Мероприятие будет проходить по международным правилам парусных гонок. В каждом классе яхт спортсменам необходимо пройти специальные дистанции. Так, для яхт класса «Оптимист» дистанция имеет форму петли, для класса «Кадет» – треугольника. Участникам в классе яхт «Луч-Радиал» необходимо будет выполнить элементы «треугольник» и «петля». Гонки являются одним из этапов отбора в сборную Пермского края для участия в соревнованиях федерального уровня.

Соревнования пройдут с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусной инфекции,- отмечают организаторы мероприятия.

- «Уралкалий» прилагает значительные усилия для создания комфортных условий для проживания населения в Березниках и Соликамске. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь оставалась в городах, где расположены наши основные производственные активы, была привержена здоровому образу жизни. Поэтому «Уралкалий» оказывает всестороннюю поддержку профессиональному и массовому спорту. Уверен, «Строгановская регата» является примером такого яркого и интересного водно-спортивного праздника, который привлекает интерес жителей и гостей Верхнекамья, а также вдохновляет молодёжь на занятия спортом, - отметил Виталий Лаук, Генеральный директор ПАО «Уралкалий».

Наша справка:

Соревнования «Строгановская регата» проводятся с 2006 года. Помимо «Строгановской регаты», «Уралкалий» оказывает поддержку Усолью в организации международного фестиваля «Звоны России», соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля», конно-спортивных состязаний «Строгановская верста» и других социально значимых мероприятий.