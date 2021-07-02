Медики рассказали о состоянии мальчика, выпавшего из окна вместе с братом в Пермском крае

Мальчика госпитализировали с серьезными травмами. Фото: Иван ПРОХОРОВ

7-летний малыш, который получил серьезные травмы, выпав из окна, находится в реанимации. О его состоянии рассказали в Краевой детской клинической больнице.

«Ребенок получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние стабильное, тяжёлое. Находится в сознании (в данный момент в отделении анестезиологии и реанимации КДКБ)», - говорят врачи.

Напомним, в Краснокамске ужасной трагедией закончилась детская игра в прятки. Двое братиков 5-и и 7-и лет оперлись на москитную сетку и выпали с пятого этажа. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, младший братик погиб, а старший госпитализирован.

Кстати, вчера вечером в Березниках годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа.