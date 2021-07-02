Окончены поиски мужчины, пропавшего год назад

Пропавшего мужчину нашли погибшим.
В Пермском крае окончены поиски пропавшего почти год назад 66-летнего Александра Звездина. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших». Мужчина найден, к сожалению, он погиб.
Напомним, пенсионер пропал 14 июля 2020 года в Очере. Прошлым летом активно шли его поиски, но они не венчались успехом. Мужчина тогда уехал из дома на велосипеде еще 14 июля. С тех пор родные его не видели.
Александра Звездина искали почти год.
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