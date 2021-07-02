«Звезда» усилила тренерский штаб

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К работе в тренерском штабе пермского ФК «Звезда» приступил новый помощник главного тренера – Сергей Емельянов. Он будет помогать Константину Парамонову руководить основной командой, сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Емельянов является воспитанником ижевского футбола. В футболе дебютировал в 18 лет в составе местного «Динамо». С 2000 по 2006 год играл за «КАМАЗ» из Набережных Челнов и провел за клуб около 200 матчей.

Всего за карьеру сыграл 382 матча в первенствах России, 182 матча провел в первом дивизионе и 200 — во втором.

Тренерскую карьеру также начал в родной Удмуртии. В 2016 году возглавил дубль «Зенита-Ижевск», а с лета 2018 года по сентябрь 2020 года был главным тренером основы.