«Огородили гиблое место». Часть берега на пляже КамГЭС загородили

Часть пляжа огородили. Фото: ВКонтакте Подслушано ПДК, Лёвшино,КамГЭС, Январский! Пермь.

Часть пляжа в Орджоникидзевском районе Перми после нескольких трагических случаев в конце июня огородили пластиковой сеткой. Фото опубликовано в социальной сети ВКонтакте со словами: "Огородили гиблое место". Но, спустя день, в комментариях к этому посту появилось еще одно фото. На нем временный забор уже лежит на песке, а отдыхающие купаются и загорают.

Напомним, за один день, 28 июня, на городском пляже в районе КамГЭС утонули сразу два подростка. Одному из них было 14 лет, другому – 17 лет.

Во вторник, 29 июня, на пляже в районе Камской ГЭС утонул молодой человек. По информации источника, знакомого с ситуацией, парень был на пляже вместе с девушкой, решил нырнуть с пирса и утонул. Очевидцы рассказали, что находившиеся рядом люди пытались откачать молодого человека, но, к сожалению, спасти его не удалось. Погибшему было всего 23 года.

На следующий день отдыхающие его сломали.

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