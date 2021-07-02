Спилил 60 берез, елей и лип: осинца подозревают в незаконной рубке деревьев

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Осинская полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в дежурную часть территориального отдела полиции обратился представитель местного лесничества. Он рассказал, что в ходе мониторинга в 3 км от села Верхняя Давыдовка обнаружена незаконная рубка деревьев.

Позже полиция осмотрела место преступления, изъяла улики, опросила заявителя и возможных свидетелей. Стражи порядка установили, что вырубка деревьев была произведена более одного года назад. Подозреваемый с помощью бензопилы незаконно спилил 60 деревьев породы береза, ель и липа. Материальный ущерб лесному фонду составил порядка 700 тыс. руб.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний осинец. Он сразу же признался, что зимой 2019 года, не имея разрешительных документов, самовольно спилил деревья с целью заготовки дров для личных нужд.