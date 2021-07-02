В Прикамье за неделю клещи покусали более тысячи человек

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С начала сезона в медицинские организации региона обратилось 14549 человек, пострадавших от укусов клещей. 2655 из них – дети, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

По итогам лабораторных исследований, в 216 случаях выявлен клещевой вирусный энцефалит, в 3988 — иксодовый клещевой боррелиоз. 319 клещей заражены моноцитарным эрлихиозом человека, 239 — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Четверо жителей Прикамья заразились клещевым вирусным энцефалитом, 48 — боррелиозом.

Напомним, по итогам прошлой недели число укушенных составило 13 238 человек. За неделю от клещей пострадали более 1 тыс. человек.