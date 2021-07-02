Театр «У Моста»: Итоги 33 сезона!

Фото: Театр «У Моста»

Закончился 33-й театральный сезон. Он был невероятно насыщенным: 9 гастрольных поездок (четырежды – в Москву, трижды – в Санкт-Петербург, а также в Тюмень и Полазну), участие в 10 фестивалях и выпуск 6 новых постановок. За сезон сыграно более 500 спектаклей!

После ковидной паузы, работа театра возобновилась с небывалым подъемом – во время карантина было подготовлено 4 новых спектакля. А в целом за сезон, «У Моста» пополнил свой репертуар шестью премьерами: «Энергичные люди» В. Шукшина, «Поле» Дж. Б. Кина, «Про Федота-Стрельца» Л. Филатова, «Мещане» М. Горького в постановке и художественном оформлении Сергея Федотова. «Пиковая дама» А. Пушкина московского режиссера Аллы Чепинога. Она же, в конце мая, выпустила «Портрет Дориана Грея» по роману О. Уайльда. Оба спектакля подготовлены при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Федотов не приемлет новомодные постмодернистские приемы в постановках, сохраняя преданность классическому воплощению литературных произведений.

Фото: Театр «У Моста»

Каждая из премьер вызвала огромный интерес и собрала восторженные отзывы критиков и зрителей. На новые спектакли билеты раскупались задолго до премьер. Ирландскую трагедию «Поле» за сезон успели посмотреть не только пермяки, но и зрители Москвы и Санкт-Петербурга. Также спектакль принял участие в «Биеннале театрального искусства» в Москве.

Главным событием сезона стал единственный в мире Международный фестиваль Мартина МакДонаха, проведенный в Перми уже в четвертый раз. С 1 по 7 октября лучшие постановки по пьесам МакДонаха представили 12 российских театров и 8 зарубежных, театры из Ирландии, Италии, Эстонии, Нидерландов, Испании, Белоруссии. За семь дней зрители посмотрели 24 спектакля по пьесам всемирно известного ирландского драматурга и кинорежиссера.

Фото: Театр «У Моста»

В уходящем сезоне коллектив принял участие в 10 фестивалях: «IV фестиваль МакДонаха» на родной сцене в Перми, «Ирбитские подмостки» (Ирбит), «Фестиваль Достоевского» (Великий Новгород), «Золотая провинция» (Пенза-Кузнецк), «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» (Москва), «CHELоВЕК ТЕАТРА» (Челябинск), «ШАГ» (Барнаул), «LOFT» (Санкт-Петербург), «У Троицы» (Сергиев Посад) и впервые театр выступил в Новороссийске на фестивале «Театральная гавань».

Теперь, в копилке театра «У Моста» уже 200 фестивалей! 33-й театральный сезон завершился, но, впереди 34-й сезон, который должен открыться 1 сентября!