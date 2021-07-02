В Перми столкнулись три автомобиля и автобус

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1 июля в районе дома №108 по ул. Ново-Гайвинская столкнулись три легковых автомобиля и автобус маршрута №53.

А после столкновения один из автомобилей наехал на остановочный комплекс. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, мужчина 1956 года рождения. Сейчас он госпитализирован в травмпункт ГБ №6, сообщили в источнике «КП-Пермь».

Еще один несчастный случай, связанный с автобусом, произошел на остановке «стадион Авангард» по ул. Светлогорская. Водитель автобуса маршрута №80 допустил падение пассажира в салоне. В результате ДТП пострадала пассажирка — женщина 1963 года рождения. Сейчас она госпитализирована в ГБ им. Гринберга.