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Общество2 июля 2021 9:24

В Перми столкнулись три автомобиля и автобус

Один из авто наехал на остановку
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

1 июля в районе дома №108 по ул. Ново-Гайвинская столкнулись три легковых автомобиля и автобус маршрута №53.

А после столкновения один из автомобилей наехал на остановочный комплекс. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, мужчина 1956 года рождения. Сейчас он госпитализирован в травмпункт ГБ №6, сообщили в источнике «КП-Пермь».

Еще один несчастный случай, связанный с автобусом, произошел на остановке «стадион Авангард» по ул. Светлогорская. Водитель автобуса маршрута №80 допустил падение пассажира в салоне. В результате ДТП пострадала пассажирка — женщина 1963 года рождения. Сейчас она госпитализирована в ГБ им. Гринберга.

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