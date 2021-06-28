Театр «У Моста» вернулся с наградами двух фестивалей

Фото: Театр «У Моста»

На III фестивале «Театральная гавань-2021» в Новороссийске был представлен легендарный спектакль «На дне» М. Горького. Зал был переполнен, пермяков ждали. Слава театра «У Моста» бежит далеко впереди коллектива. Театр не успел приехать, а все билеты были уже раскуплены. А перед своим выступлением «мостовцы» устроили свое знаменитое шествие по городу в костюмах из спектакля. А Сергей Федотов провел свой уникальный мастер-класс по системе Михаила Чехова. На закрытии театру был вручен Кубок фестиваля и Диплом Лауреата «За театр, как явление».

На VII Международном фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде был представлен самый оригинальный спектакль театра «Мачеха Саманишвили» В. Константинова и Б. Рацера (по повести Давида Клдиашвили). Необходимо отметить, что вместо запланированного одного показа, по просьбе организаторов и зрителей фестиваля был еще один дополнительный показ. Оба спектакля прошли с огромным успехом при полных залах. О спектакле очень тепло отзывались как зрители, так и критики.

Фото: Театр «У Моста»

Нина Шалимова, доктор искусствоведения, профессор, историк театра (Москва):

- Первое, что хотелось бы отметить невероятную атмосферу спектакля. На сцене была настоящая Грузия. Игра актеров и потрясающая достоверная декорация перенесли нас в солнечную Имеретию. Поражает проработанность каждого элемента костюмов и декорации. Точность пространственного решения: и фактуры, и освещения, которое у Сергея Федотова всегда особенное «федотовское». На сцене словно оживают картины старинных мастеров. Глаз радуется, глаз наслаждается тем, что видишь на сцене.

Что касается работы актеров, она как всегда правдива и естественна. Но не могу не обратить внимание на то, как свободно, смело разыграна встреча двух героев: Бекине (Владимир Ильин) и Элене (Марина Шилова). Сцена, когда зарождается любовь этих немолодых одиноких людей, у многих вызвала слезы. Также, на меня большое впечатление произвела работа Ильи Бабошина, который играет Платона, как он свободен, естественен, органичен, как он точен в этой непростой роли.

Евгений Абраменко, критик (Санкт-Петербург): - Хочу сказать спасибо театру «У Моста» и его художественному руководителю Сергею Федотову! Я получил очень большое зрительское удовольствие! Действительно это настоящий русский психологический театр! Это сейчас довольно редкое явление. Реалистический, живой театр, с настоящими декорациями и историческими костюмами. Театр абсолютно без всякого постмодернизма. Наивный и чистый. Именно такой театр очень бы понравился моей маме.

Фото: Театр «У Моста»

Мы были свидетелями того, что актеры по настоящему наслаждаются, пребывая на сцене, убедительно играют грузин, мастерски воссоздают другую культуру. Они это чувствуют, они в это погружены, они просто купаются в этой стихии. И, совершенно неудивительно, что зал так живо реагировал, постоянно аплодировал во время представления и в конце устроил бурную овацию!

С фестиваля «мостовцы» привезли три Лауреатских Диплома: Театру «У Моста» – «За многолетнее театральное подвижничество», актерам Марине Шиловой и Владимиру Ильину – «За лучший актерский дуэт» и Илье Бабошину «За лучшую мужскую роль второго плана».

Отметим, что VII Международный фестиваль «У Троицы» в Сергиевом Посаде стал для театра «У Моста» юбилейным - двухсотым.