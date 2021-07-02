В Перми из-за съемок фильма ограничат движение транспорта

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми во время съемок фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» 3 июля с 16:30 до 20:00 временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Грибоедова на участке от дома №90 до дома №116б. А также по улице Июльской на участке от улицы Артема до улицы Актера Емельянова. Об этом сообщили в городской мэрии.

А с 08:00 10 июля до 16:00 11 июля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Пермской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда.

Наконец, 11 июля с 08:00 до 16:00 временно закроют движение всех видов транспорта по улице Пермской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда. С 14:00 до 20:00 – по проезжей части нечетной стороны Комсомольского проспекта на участке от улицы Соловьева до улицы Коминтерна.