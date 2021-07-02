В Пермском крае еду пациентам готовили в антисанитарии

Компанию, организовывающую питание для пациентов, оштрафовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Осинском районе ООО с громким названием «Аристократ» прокуратура привлекла к ответственности. Компания занимается организацией лечебного питания. То, как, и из чего готовится еда для пациентов Осинской районной больницы - аристократическим питанием никак не назовешь.

Сотрудники прокуратуры установили, что пищеблок находился в ненадлежащем санитарном состоянии, при приготовлении пищи не соблюдались принципы лечебного питания по набору продуктов, примерное меню составлялось без учета возрастов пациентов, отсутствовали места санитарной обработки рук антисептиками и термометрия.

- По итогам проверки прокурором директору организации внесено представление, в отношении юридического лица возбуждены дела административных правонарушениях, - сообщает прокуратура Пермского края. Постановлениями регионального Роспотребнадзора общество признано виновным, общая сумма штрафов составила 85 тысяч рублей.