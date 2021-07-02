Небо затянуло, гром гремит: надолго ли в Пермь пришли дожди

В Пермский край пришли дожди и грозы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, что прогноз синоптиков оправдывается, утро 2 июля встретило жителей Перми серым небом, громом, молниями и дождем. Около 8.00 дождь был небольшим, но спустя 20 минут усилился. По информации Яндекс.Погода, дождь будет идти два часа.

2 июля специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают кратковременный дождь, местами сильный, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, местами шквал 22-27 м/с. Температура воздуха сегодня днем 25…30º, ночью 15…20º.

В выходные 3 и 4 июля ожидается облачная погода с прояснениями, временами с дождями умеренной и сильной интенсивности и преобладающей температурой воздуха ночью 15…18º, в Перми около 17º, днем – 22…27º, в Перми около 26º.

Затем осадки будут ослабевать, область их охвата сокращаться. При этом температура воздуха тоже будет понижаться. Самым холодным днем первой декады июля станет 5 число, когда столбик термометра окажется на отметке ночью 10…15º, днем 15…20º.

Похолодание будет сопровождаться умеренным северным ветром, что добавит дискомфорта в ощущения. Но похолодание будет недолгим, по предварительному прогнозу, уже 6 июля выглянет солнце, воздушная масса медленно будем прогреваться изо дня в день и к концу рабочей недели 9 июля столбик термометра днем доберется до отметки в 25º.