В Прикамье утонули два пенсионера

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 июня в Прикамье утонули двое мужчин в возрасте за 60 лет. Несчастные случаи произошли у деревни Верх-Тюш и на Очерском пруду, сообщают в краевой службе спасения.

Так, в первом случае 63-летний мужчина отдыхал со своим сыном на берегу местного озера. Затем он нырнул в воду и долгое время не появлялся на поверхности. Сын понял, что случилось что-то серьезное, попытался найти отца самостоятельно, но успеха это не принесло.

Второй инцидент произошел в Очере. На местном пруду мужчина 1954 года рождения нырнул с моста и всплыл на поверхность воды без движения. Очевидцы доставили тело на берег, где бригада скорой медицинской службы констатировала факт смерти.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, особенно в период аномальной жары. Беречь свое здоровье и жизнь.