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Общество1 июля 2021 19:10

За сутки COVID-19 обнаружили в 26 муниципалитетах региона

Почти половина всех новых заболевших – в краевой столице
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Прикамье было зафиксировано 260 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.

На первом месте идет Пермь - 125 человек. 38 зараженных выявили в Пермском муниципальном районе. На третьем месте – Краснокамский городской округ, в котором зафиксировано 13 случаев инфицирования коронавирусом.

В Кунгурском муниципальном районе COVID-19 выявили у 10 прикамцев. В Ординском муниципальном округе – у 7. По 6 жителей с коронавирусом обнаружено в Верещагинском городском округе, Кунгуре, а также в Карагайском и Уинском муниципальных округах. По 5 случаев заражения выявлено в Красновишерском, Нытвенском, Очерском, Суксунском городских округах и Чайковском.