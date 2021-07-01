За сутки COVID-19 обнаружили в 26 муниципалитетах региона

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По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Прикамье было зафиксировано 260 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.

На первом месте идет Пермь - 125 человек. 38 зараженных выявили в Пермском муниципальном районе. На третьем месте – Краснокамский городской округ, в котором зафиксировано 13 случаев инфицирования коронавирусом.

В Кунгурском муниципальном районе COVID-19 выявили у 10 прикамцев. В Ординском муниципальном округе – у 7. По 6 жителей с коронавирусом обнаружено в Верещагинском городском округе, Кунгуре, а также в Карагайском и Уинском муниципальных округах. По 5 случаев заражения выявлено в Красновишерском, Нытвенском, Очерском, Суксунском городских округах и Чайковском.