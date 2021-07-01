Краевой минздрав рекомендует перенести плановые госпитализации из-за COVID-19

Фото: permkrai.ru

Министерство здравоохранения Пермского края рекомендовало больницам перенести оказание плановой медпомощи пациентам на более позднее время. Такая рекомендация появилась из-за высоких темпов заражения COVID-19 в регионе, и будет действовать до особого распоряжения.

«Мы вынуждены пойти на эту меру, так как ресурсы наших больниц небезграничны. Миздрав наращивает число перепрофилированных «ковидных» коек. За две недели число мест в «красных зонах» выросло вдвое, и эти койки не пустуют», — рассказала глава минздрава Анастасия Крутень.

Отметим, что медпомощь пациентам с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также больным, находящимся на заместительной почечной терапии, будет проводиться в полном объеме.

Продолжится и проведение диспансеризации, вакцинации, разных видов медосмотров, освидетельствования на ВИЧ-инфекции и наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Напомним, в Перми, как и во всей стране, растет заболеваемость ковидом. Только за минувшие сутки было зафиксировано 260 случаев заражения.