В Прикамье на платформе «Сферум» зарегистрировалось почти 10 тысяч человек

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на образовательной платформе «Сферум» зарегистрировались более 9,3 тыс. участников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Из них 6,3 тыс. – это школьники, учащиеся техникумов и колледжей. 2,7 тыс. — педагоги.

А сегодня краевой минобрнауки и компания «Цифровое образование», правообладатель платформы «Сферум», подписали соглашение о сотрудничестве для развития цифровой образовательной среды. Документ интегрирует платформу во все образовательные учреждения региона.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Соглашение со «Сферумом» позволит нам дать больше технологических возможностей всем участникам учебного процесса. Ребята смогут подключаться к урокам онлайн во время болезни, общаться с учителем и одноклассниками, обмениваться интересным и полезным контентом. Мы уверены, что с внедрением «Сферума» с подключением к платформе всех школ нашего региона образование станет более удобным и технологичным.

Напомним, «Сферум» — это российская платформа, которая создана на базе технологий соцсети «ВКонтакте» в рамках нацпроекта «Образование». Цель проекта — сделать обучение более гибким, технологичным и удобным. Также она расширяет возможности для учебного процесса.