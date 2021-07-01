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Происшествия1 июля 2021 15:33

Видео пожара в Перми рядом с автозаправкой

Черные клубы дыма видны в соседних районах
Анна Маркова
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Пожар произошел в микрорайоне Парковый. Фото: кадр видео ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

Пожар произошел в микрорайоне Парковый. Фото: кадр видео ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

В Перми днем 1 июля произошел пожар в микрорайоне Парковый на улице Подлесной. Загорелось помещение, в котором раньше располагалось кафе. В нескольких сотнях метров от очага возгорания находится автозаправка, но огонь к ней не подступает.

Очевидцы вызвали на место пожарных. Видео происшествия появилось в социальной сети. На нем видны огромные черные клубы дыма. В комментариях к посту жители пишут, что дым видно далеко за пределами микрорайона.

Пожар рядом с автозаправкой в Перми
Видео: ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".