Видео пожара в Перми рядом с автозаправкой

Пожар произошел в микрорайоне Парковый. Фото: кадр видео ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

В Перми днем 1 июля произошел пожар в микрорайоне Парковый на улице Подлесной. Загорелось помещение, в котором раньше располагалось кафе. В нескольких сотнях метров от очага возгорания находится автозаправка, но огонь к ней не подступает.

Очевидцы вызвали на место пожарных. Видео происшествия появилось в социальной сети. На нем видны огромные черные клубы дыма. В комментариях к посту жители пишут, что дым видно далеко за пределами микрорайона.