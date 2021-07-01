Есть куда стремиться: Пермь взяла «серебро» рейтинга самых удобных для велосипедистов городов РФ

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Консалтинговая компания «КБ Стрелка» совместно с сервисом доставки еды Delivery Club провели исследование и выяснили, какой город России обладает наиболее удобной инфраструктурой для велосипедистов. Так, Пермь заняла в рейтинге почетное второе место.

Рейтинг составлялся на основе данных о передвижениях курьеров и нескольких следующих параметров: протяжённость и расположение велодорожек в городе, удобство субъекта РФ для велосипедиста и безопасность передвижения на этом виде транспорта.

Возглавила рейтинг столица соседней республики — Уфа. Третье, четвёртое и пятое места за Волгоградом, Екатеринбургом и Самарой.