МЧС предупреждает жителей Пермского края о надвигающемся шквалистом ветре и ливнях

На Прикамье надвигается непогода с сильным ветром и ливнями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае 1 и 2 июля местами пройдут очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с. Об этом предупреждает региональное МЧС со ссылкой на синоптиков. Жителям рекомендуют быть внимательнее и соблюдать меры безопасности.

Какой будет погода в июле, читайте в нашем материале.

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