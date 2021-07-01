«Амкар-Пермь» представил еще одного игрока обороны

Фото: ФК "Алашкерт"

ФК «Амкар-Пермь» представил новичка. Это 29-летний защитник Константин Морозов, который является воспитанником подмосковных «Химок».

Константин Морозов начал карьеру в 2009-м году и провел более 150 матчей на профессиональном уровне. В сезоне 2014/15 являлся игроком ереванского «Улисса», где забил четыре мяча в 24 матчах, в том числе в квалификации Лиги Европы.

Сезон 2015/16 отыграл в «Армавире». После выступал в «Енисее», «Сочи» и «Велесе». В прошлом сезоне играл в ФНЛ за тольяттинский «Акрон».

Напомним, ранее «Амкар-Пермь» сообщил о подписании контрактов с Евгением Тюкаловым, Павлом Соломатиным, Иваном Маркеловым, защитниками Александром Мосуновым и Михаилом Горелишвили.