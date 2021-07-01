Не тот класс: Пермская семья взыскала с туроператора более 150 тысяч рублей

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Пермская семья взыскала с туроператора сумму свыше 150 тыс. руб. из-за размещения в номере категории, несоответствующей заявленной. Об этом «КП-Пермь» сообщили в Пермском краевом суде.

Изначально пермяки должны были жить в пятизвездочном отеле в номере повышенного комфорта. Но после приезда семьи в отель, на некоторое время путевки их поселили в альтернативный номер, который не являлся равнозначным забронированному.

После возвращения домой семья потребовала частично вернуть оплаченные деньги. Но претензию отдохнувших не удовлетворили. Тогда семья обратилась в суд.

Суд установил, что предоставление туроператором отдыхающим номера иной категории - это существенное нарушение условий отдыха и нарушает права потребителя.

Суд взыскал в пользу пермяков 150 210,56 руб. в счет уменьшения стоимости туристского продукта. Также в пользу каждого члена семьи туроператор выплатит компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. и штраф. Краевой суд оставил данное решение без изменения.