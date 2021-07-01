Легковушку разорвало на две части: в Пермском крае в ДТП погиб 13-летний мальчик

ВАЗ разорвало на две части от удара с иномаркой. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Сильнейший удар двух автомобилей привел к трагическим последствиям на дороге Нытва-Кудымкар. ДТП произошло 30 июня около 19 часов. 37-летний водитель ВАЗ-217230 по предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, при повороте налево выехал на встречную полосу и врезался автомобиль «Форд Куга». За рулем был 47-летний водитель. От удара отечественную легковушку разорвало на две части. В ней погиб 13-летний мальчик.

Травмы получили еще два пассажира – 37-летняя женщина и 7-летний ребенок.

- По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, следователями межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.