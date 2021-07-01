В ХК «Молот» вернулся воспитанник местной школы хоккея

Фото: ХК "Кузнецкие медведи"

Воспитанник пермской школы хоккея, 22-летний форвард Дмитрий Левашов пополнил состав пермского ХК «Молот». Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

На юниорском уровне новичок пермяков защищал цвета «Молота». А после оказался в системе клуба КХЛ — екатеринбургского «Автомобилиста». И в составе местного «Авто» принял участие в Кубке мира среди молодежных команд, а также дебютировал в МХЛ.

С 2018 года оказался в составе «Кузнецких медведей», где выступал на протяжении двух сезонов. Всего в МХЛ на счету новичка «молотобойцев» 196 матчей и 91 очко за результативность.

Последние два сезона форвард провел в ВХЛ-Б и защищал цвета ХК «Челны». Суммарно сыграл в 77 матчах и набрал 47 очков (28+19) по системе «гол+пас».