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Происшествия1 июля 2021 12:39

В Пермском крае нашли тело матери, которая пыталась спасти тонущую 7-летнюю дочку

Ее вынесло на мель за несколько километров от места трагедии
Анна Маркова
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Женщину нашли в нескольких километрах от места трагедии.

Женщину нашли в нескольких километрах от места трагедии.

Фото: Анна Маркова

В Пермском крае сегодня днем спасатели обнаружили тело погибшей 38-летней женщины на реке Обва. Женщину нашли в нескольких километрах вниз по течению реки, ее вынесло на мель к берегу.

Напомним, трагический случай произошел 28 июня в Карагайском районе. В деревню Ния из Перми приехала на отдых семья. Они купались в реке, 7-летняя девочка начала тонуть, мать бросилась ее спасать, но, к несчастью, обе утонули.

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