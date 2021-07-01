В Пермском крае пропала женщина с трехлетним сыном

В Осе пропала 25-летняя женщина и ребенок.

В городе Оса Пермского края пропала 25-летняя Евгения Белышева. 24 июня она ушла из дома с трехлетним сыном Вячеславом Белышевым, с этого дня о них ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой сообщили об их поисках.

Приметы женщины: на вид 25-26 лет, рост 160 см, плотное телосложение, черные волосы до плеч, глаза карие.

Особые приметы: есть татуировка в виде «сердца» между указательным и большим пальцами.

Приметы мальчика: на вид 3-4 года, рост 100 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Если у вас есть информация о матери и ребенке, сообщите по телефонам - 8 922-345-67-02 или 102.