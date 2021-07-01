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Происшествия1 июля 2021 10:50

Решил переплыть Каму: в Перми 40-летний мужчина утонул на глазах жены и друзей

Тело мужчины не обнаружено
Анна Маркова
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Мужчину доплыл до середины реки и утонул, спасатели искали его тело,но не нашли.

Мужчину доплыл до середины реки и утонул, спасатели искали его тело,но не нашли.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Перми 30 июня произошел еще один трагический случай на реке. Недалеко от шлюзов КамГЭС отдыхала компания. Один из мужчин сказал, что переплывет Каму и пошел в воду. За тем, как мужчина плывет наблюдала его супруга и знакомые, примерно на середине реки он исчез из виду.

Один из очевидцев позвонил спасателям. Они прибыли на место и на катере вместе с родственниками мужчины обследовали акваторию реки. К сожалению, мужчину не обнаружили.

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