В Перми поддержали позицию губернатора не вводить обязательную вакцинацию в регионе

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как уже писала «КП», во время прямого эфира на странице ВКонтакте сообщества «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что не видит необходимости вводить в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса.

- Видел фотографии из парка Горького, где выстроилась очередь на вакцинацию в передвижном пункте, - объяснил Дмитрий Махонин. - За один день здесь вакцинировались примерно 240 человек. Для чего нам принудительная вакцинация, если люди идут и вакцинируются сами? Я сейчас не рассматриваю вопросы о принудительной вакцинации. Все решения нужно принимать очень взвешено, консультируясь со специалистами.

Как известно, 29 июня краевой оперштаб по противодействию коронавирусу ввели дополнительные ограничительные меры по борьбе с COVID-19. В некоторых организациях расценили это как призыв вынуждать сотрудников сделать прививку против коронавируса.

Руководитель реготделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Пермском крае Вероника Куликова на своей странице ВКонтакте объяснила, что это незаконно. И сообщила, куда можно обратиться с жалобой.

- После решения оперштаба Прикамья ввести дополнительные ограничительные меры по борьбе с COVID-19, в приёмную партии стала поступать информация о том, что некоторые работодатели принуждают своих сотрудников к вакцинации под угрозой увольнения, - написала Вероника Куликова в своем посте. - Абсолютно солидарна с позицией Президента нашей страны Владимиром Путиным и с лидером «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Сергеем Мироновым: принудительная вакцинация недопустима!

В этой ситуации чиновникам необходимо сохранить разум и не допустить сегрегации общества, дискриминации граждан и поражения их в правах по каким-либо признакам, в том числе, по признаку «привитый - не привитый».

Безусловно, угроза заражения COVID-19 не миновала, и вакцинация сегодня – настоятельная необходимость.

Однако решение о том, делать прививку или нет, должно оставаться ПРАВОМ каждого человека, основываться, в том числе, на особенностях его здоровья. Необходимо помнить, что вакцинация в первую очередь — это персональный способ облегчения течения болезни, а не панацея от заражения. И уж тем более вакцинация или отказ от нее ни в коем случае не должны затрагивать трудовых и иных прав граждан.

Обращаюсь к жителям Пермского края. Если вы сталкиваетесь со случаями давления, угроз и принуждения к вакцинации, обращайтесь в приемные Центра защиты прав граждан Справедливой России. Наши специалисты готовы оказать помощь и дать необходимые консультации. Приемная в Перми находится по адресу: улица Куйбышева, 37, 6 этаж, 620 офис. Телефон: (342) 205-83-41.